Украина может подняться на 10-20 позиций в рейтинге Doing Business-2021 – Минэкономики

Украина, по предварительным подсчетам, может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка, характеризующий легкость ведения бизнеса в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году Украина заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц, рейтинг составляется специалистами Всемирного банка.

"Doing business" Всемирного банка является одним из самых влиятельных рейтингов, который служит дополнительным маркером для инвесторов. В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной.

Так Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним", - заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

"Изменение позиции Украины в рейтинге будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от количества изменений, которые эксперты Всемирного банка вовремя зачислят в ходе исследования, от динамики достижений других стран и от того, изменится ли методология рейтинга как таковая.

Сейчас Минэкономики провело собственный предварительный анализ по каждому из 10 показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021", - добавили в Минэкономики.

"Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс", - добавил Петрашко.

Отмечается, что в тройку самых результативных обновлений входят сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, что обещает улучшить рейтинг Украины по соответствующему компоненту на 50 позиций, а также существенное упрощение регистрации ООО, за счет чего Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту.

"Ощутимый прогресс удалось достичь в упрощении процедуры оформления банкротства. По этому показателю мы претендуем на 60 дополнительных ступенек", - рассказали в ведомстве.

"Также на позиции в рейтинге положительно будут влиять изменения в получении разрешений на строительство, в частности, отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов; удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране, ряд дерегуляционных изменений в администрировании налогов, по которому правительство в ближайшие годы имеет целью войти в топ-30 и сокращение времени торговых операций как для экспортеров, так и для импортеров", - пояснил Петрашко.

Подсчеты экспертов Минэкономики не принимают во внимание рост других стран в рейтинге, а также нынешние плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал одной из целей правительства - вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.

Предыдущее правительство Гончарука имело цель попадание Украины в топ-10 Doing business в течение трех лет.

Также прошлое руководство Минэкономики заявляло, что концентрирует большие силы на присоединение к электросетям, легкости регистрации бизнеса, регистрации собственности и защите миноритарных инвесторов для попадания Украины в топ-30 стран по версии Doing Business.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

Экономическая правда