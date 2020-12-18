"Однозначно в следующем году": Шмыгаль рассказал, когда ожидают следующего транша МВФ

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Об этом он сказал во время онлайн-беседы "Украина и мир в 2021 году", организованной "НВ".

Премьер напомнил, что Украине удалось привлечь 600 млн долларов за доразмещения евробондов, а также 51 млрд грн - на внутреннем рынке.

"Есть оживление. Приходят нерезиденты, то есть Украина сегодня, даже в этом кризисе, интересна для инвесторов, в том числе иностранных. Это радует", - сказал Шмыгаль.

По его словам, "следующий транш будет однозначно в следующем году".

"Хотелось бы иметь это не позднее февраля. Ферваль-март - это такие прогнозы, о которых мы говорим совместно с МВФ, при условии, если не будет каких-то снова сюрпризов", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, правительство ожидает, что на следующей неделе продвинется в переговорах с МВФ.

"У нас хорошее сотрудничество с ЕС, мы получили транш на прошлой неделе. На следующей неделе мы надеемся на прогресс в наших переговорах с МВФ, поэтому у нас довольно таки неплохие перспективы", - добавил он.

Напомним:

Ранее в интервью УП Шмыгаль заявил, что в правительстве ожидают назначения миссии МВФ, от которой зависят сроки продолжения совместной работы, в ближайшие дни, по его словам, "мы в любом случае сейчас пройдем этот сложный период".

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассчитывают на обнародование даты приезда миссии МВФ уже в этом году.

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.