Премьер: Мы ожидаем объявления даты миссии МВФ в ближайшие дни
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве ожидают назначения миссии МВФ, от которой зависят сроки продолжения совместной работы, в ближайшие дни, по его словам, "мы в любом случае сейчас пройдем этот сложный период".
Об этом он сказал в интервью УП.
"3,7 миллиарда кредитных средств - это около 1,5 миллиарда долларов - вторая часть транша МВФ, это 1 миллиард Всемирного банка, и это макрофин от Европейского Союза 1,2 миллиарда евро. Эти средства нам не поступили.
Они не поступили нам по разным причинам. World Bank и ЕС привязаны к МВФ. А у нас возникло несколько факторов, которые повлияли на поведение МВФ: это смена руководителя НБУ, это решение Конституционного Суда, и это ряд каких-то мелких вещей, законодательных инициатив и еще каких-то факторов, которые вызывали обеспокоенность МВФ и, соответственно, не дали назначить вторую миссию и получить второй транш вовремя", - рассказал глава правительства.
"По дороге выполнения наших обязательств, возникали ситуации, которые можно назвать турбулентностью - смена руководителя НБУ, вызвала беспокойство МВФ. МВФ взял три месяца паузу, убедился, что НБУ и дальше независимый, что его политика не изменилась, курс стабильный, основные цели НБУ остаются стабильными ...
С НБУ вопрос снялся. Но, к сожалению, мы потеряли не менее 3 или 4 месяцев.
Только стабилизировалась ситуация с НБУ, появилось решение Конституционного Суда. Мы, конечно же, в течение двух дней приняли правительством решение о возобновлении подачи деклараций и работы реестра. Президент подал довольно жесткий, но правильный на тот момент законопроект в парламент.
Парламент на сегодняшний день принял соответствующие решения, пусть не президентские, а компромиссные. И президент, и правительство будут настаивать, чтобы были более жесткие наказания за коррупционные деяния, в том числе и за сокрытие информации в декларации", - добавил Шмыгаль.
"Мы остаемся верными нашим договоренностям с нашими партнерами, мы не искали этих средств по иным источникам. Мы надеялись на своих партнеров, что они поддержат страну. Мы имели абсолютно четкую экономическую стратегию выполнения бюджета, относительно нормальную ситуацию в экономике...
Да, мы провалились, но даже меньше чем прогнозировали. И если бы это было кредитование, даже не в полном объеме, хотя бы 3 миллиарда, мы вообще не должны были даже ощущение какой-то проблематики или какой кризи.Воны нас не прокредитовали, и у нас появилась проблема ликвидности. Я так и говорю: "Вы оставляете нас один на один с проблематикой того, что вы не дали нам этой ликвидности". Они это понимают, поэтому они ускорились в своих процессах", - заявил премьер.
По его словам, в ближайшие дни в правительстве ожидают объявления даты миссии МВФ и продолжения работы.
"Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита.
То есть мы в любом случае сейчас пройдем этот сложный период", - заверил глава правительства.
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Напомним:
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассчитывают на обнародование даты приезда миссии МВФ уже в этом году.
Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.
Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.
Экономическая правда
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