Минфин завершил переговоры с МВФ по госбюджету. Говорит, что успешно

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей – рамки доходов, расходов и дефицита", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году.

"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", – убеждают в министерстве.

Напоминаем:

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Глава комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев предположил, что парламент может не успеть принять проект закона о государственном бюджете на 2021 год не только в определенный законодательством срок до 1 декабря, но и вообще, до конца текущего года.

Экономическая правда