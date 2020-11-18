Стоимость Bitcoin превысила 18 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюта - Bitcoin - достигла своего максимума в 2020 году, превысив отметку в 18 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:45 по Киеву стоимость биткоина составляла 18,180 долларов (+8,71%).

Отметим, что в 6:59 18 ноября (по Киеву) стоимость биткоина поднималась до 18,349,80 долларов.

Напомним:

Стоимость самой популярной криптовалюты - Bitcoin - во вторник 17 ноября выросла на 5% и превысила отметку в 17 тысяч долларов впервые с января 2018 года.

С начала 2020 года Bitcoin подорожал более чем в два раза - с 7300 до 15 600 долларов. Наиболее стремительно курс главной криптовалюты начал расти в начале осени. С сентября по ноябрь он вырос на 55% и сегодня колеблется в пределах 15,3-15,6 тыс. долларов за одну виртуальную монету.

В декабря 2017 года один Bitcoin покупали за 19,9 тыс. долларов. Это был исторический максимум.

О том, что курс Bitcoin может начать существенно расти, криптовалютные аналитики начали говорить еще весной. 11 мая в сети Blockchain состоялся третий за всю историю так называемый халвинг Bitcoin (от англ. Halving - уполовинивание). Это уменьшение вдвое вознаграждения майнерам за додачу ними нового блока в Blockchain.

На практике уменьшение вознаграждения означает уменьшение в два раза темпов добычи криптовалюты. Сегодня добыто 18,5 млн Bitcoin с 21 млн возможных. То есть, чем медленнее добывают новые виртуальные монеты, тем большую ценность приобретают уже существующие в обращении.

На повышение стоимости Bitcoin также повлияли прогнозы относительно политической и экономической нестабильности в 2020-2021 годах на фоне пандемии коронавируса. Это и отрицательные ставки доходности по долговым инструментам многих развитых стран мира, рост мирового долга, замедление производства и другие.

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Экономическая правда