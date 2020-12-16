УЗ в 2021 году не будет предлагать повышать тарифы на грузовые перевозки

"Укрзализныця" не будет подавать предложения в Мининфраструктуры по повышению в 2021 году тарифов на железнодорожные грузовые перевозки.

Об этом заявил глава правления УЗ Владимир Жмак во время круглого стола с участием крупных грузоотправителей по улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами.

"Мы не планируем повышать тарифы, хотя многие эксперты нас к этому подталкивают. Нас подталкивают к мысли, что без повышения тарифов мы не сможем вывести Укрзализныцю из финансовой пропасти, в которой она оказалась", - сказал Жмак.

По его словам, такая мысль возникла потому, что по итогам января-сентября 2020 года убытки компании составили 11 млрд грн.

Жмак отметил, что причин этих убытков было много, но, по его словам, менеджмент компании уже их ликвидировал или работает над их ликвидацией.

Он добавил, что также одной из причин убыточности был виртуальный прибыль компании за 2019 год, который был достигнут только благодаря курсовым разницам.

"Однако Укрзализныця не собирается повышать тарифы. Мы собираемся снижать себестоимость наших услуг, и для этого мы работаем над оптимизацией по всем направлениям: электроэнергия, экономия дизельного топлива, борьба с его хищениями, оптимизация движения", - сказал глава правления УЗ.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что в компании "Укрзализныця" планируют уменьшать тарифы на грузовые перевозки по некоторым направлениям.

В прошлом году директор по развитию УЗ Андрей Рязанцев заявил, что тариф на грузовые перевозки "Укрзализныцей" недооценен в 2-3,5 раза и будет расти.

В марте 2019 года УЗ повысила тарифы на грузоперевозки на 14,2%.

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