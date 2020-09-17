В Укрзализныци анонсируют снижение тарифов на грузовые перевозки

В компании "Укрзализныця" планируют уменьшать тарифы на грузовые перевозки по некоторым направлениям.

Об этом заявил глава правления компании Владимир Жмак во время круглого стола в Европейской бизнес-ассоциации, передает Укринформ.

"Тезис о том, что нужно везде увеличивать тарифы (на грузовые перевозки - ред) ошибочный, потому что у нас будут направления, где мы будем уменьшать тарифы", - отметил Жмак.

Он пояснил, что планирует, в частности, увеличить долю грузовых перевозок зерна по железной дороге в порт в Одессе.

"Для этого, я предполагаю, нужно будет уменьшать тарифы, а не только их увеличивать", - добавил глава "Укрзализныци".

По словам Жмака, сейчас в компании работают над подготовкой экономического обоснования новых тарифов.

Напоминаем:

В прошлом году директор по развитию УЗ Андрей Рязанцев заявил, что тариф на грузовые перевозки "Укрзализныцей" недооценен в 2-3,5 раза и будет расти.

В марте 2019 года УЗ повысила тарифы на грузоперевозки на 14,2%.

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