В Укрзализныци анонсируют снижение тарифов на грузовые перевозки
В компании "Укрзализныця" планируют уменьшать тарифы на грузовые перевозки по некоторым направлениям.
Об этом заявил глава правления компании Владимир Жмак во время круглого стола в Европейской бизнес-ассоциации, передает Укринформ.
"Тезис о том, что нужно везде увеличивать тарифы (на грузовые перевозки - ред) ошибочный, потому что у нас будут направления, где мы будем уменьшать тарифы", - отметил Жмак.
Он пояснил, что планирует, в частности, увеличить долю грузовых перевозок зерна по железной дороге в порт в Одессе.
"Для этого, я предполагаю, нужно будет уменьшать тарифы, а не только их увеличивать", - добавил глава "Укрзализныци".
По словам Жмака, сейчас в компании работают над подготовкой экономического обоснования новых тарифов.
Напоминаем:
В прошлом году директор по развитию УЗ Андрей Рязанцев заявил, что тариф на грузовые перевозки "Укрзализныцей" недооценен в 2-3,5 раза и будет расти.
В марте 2019 года УЗ повысила тарифы на грузоперевозки на 14,2%.
Читайте также: Рост грузовых тарифов: катастрофа или спасательный круг для экспортеров
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua