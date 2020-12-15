Украина собрала 100% урожая основных сельхозкультур

Аграрии по состоянию на 14 декабря полностью собрали урожай основных сельскохозяйственных культур, а также завершили сев озимых культур на следующий год.

Об этом сообщает Минэкономики.

По оперативным данным областей, на 14 декабря аграрии собрали 83,8 миллиона тонн основных сельскохозяйственных культур с площадь 24,1 миллиона га. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 миллиона тонн с площади 15,3 миллиона га.

В разрезе культур собрано:

пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;

ячменя - 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;

гороха - 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;

кукурузы - 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;

гречихи - 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;

проса - 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;

сахарной свеклы - 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га;

подсолнечника - 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;

сои - 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;

рапса - 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га.

Озимых культур посеяли на площади 8,07 млн га. В частности, посеяно:

пшеницы - 6,1 млн га;

ячменя - 954,7 тыс. га;

ржи - 125,2 тыс. га;

рапса - 881,1 тыс. га.

"В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", - прокомментировал Министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Украина уже экспортировала 12,2 млн тонн пшеницы, переходящие остатки в 2020/21 МГ ожидается на уровне 1,5 млн тонн.

Напомним:

В Минэкономики ухудшили прогноз урожая зерновых в 2020 году в Украине на 3 млн тонн - до 65 млн тонн.

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 19 октября собрали 62,2 миллиона тонн основных культур, в том числе 80% зерновых к прогнозу урожая.

Экономическая правда