Украина собрала 100% урожая основных сельхозкультур
Аграрии по состоянию на 14 декабря полностью собрали урожай основных сельскохозяйственных культур, а также завершили сев озимых культур на следующий год.
Об этом сообщает Минэкономики.
По оперативным данным областей, на 14 декабря аграрии собрали 83,8 миллиона тонн основных сельскохозяйственных культур с площадь 24,1 миллиона га. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 миллиона тонн с площади 15,3 миллиона га.
В разрезе культур собрано:
- пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;
- ячменя - 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;
- гороха - 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;
- кукурузы - 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;
- гречихи - 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;
- проса - 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;
- сахарной свеклы - 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га;
- подсолнечника - 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;
- сои - 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;
- рапса - 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га.
Озимых культур посеяли на площади 8,07 млн га. В частности, посеяно:
- пшеницы - 6,1 млн га;
- ячменя - 954,7 тыс. га;
- ржи - 125,2 тыс. га;
- рапса - 881,1 тыс. га.
"В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", - прокомментировал Министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Украина уже экспортировала 12,2 млн тонн пшеницы, переходящие остатки в 2020/21 МГ ожидается на уровне 1,5 млн тонн.
Напомним:
В Минэкономики ухудшили прогноз урожая зерновых в 2020 году в Украине на 3 млн тонн - до 65 млн тонн.
Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 19 октября собрали 62,2 миллиона тонн основных культур, в том числе 80% зерновых к прогнозу урожая.
Экономическая правда
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