Україна зібрала 80% врожаю зернових

Українські сільгоспвиробники станом на 19 жовтня зібрали 62,2 мільйона тонн основних культур, в тому числі 80% зернових до прогнозу врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

В розрізі культур зібрано: кукурудзи - 11,1 млн тонн з площі 2,4 млн га (44%), соняшнику - 10,9 млн тонн з 5,5 млн га (87%), сої - близько 2 млн тонн з 966 тис. га (72%), проса - 234,7 тис тонн з 146 тис. га (97%) і гречки - 93,3 тис тонн з 73,9 тис. га (94%).

Нагадуємо:

Мінекономіки прогнозує урожай зернових в 2020 році на рівні 68 млн тонн.

У 2019 зібрано 75,1 млн тонн зернових і зернобобових, в 2018 році - 70,1 млн т.

Економічна правда