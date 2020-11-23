В Україні фіксують найнижчий за 5 років врожай кукурудзи

Станом на 19 листопада аграрії зібрали 24,5 мільйона тонн кукурудзи з площі 4,7 мільйона га, що є найнижчим показником з 2016 року.

Про пише agronews.ua.

Загалом аграрії планують прибрати кукурудзи з 5,451 млн га. За нинішнього рівня врожайності аграрії можуть ще зібрати близько 4 млн тонн кукурудзи, пише медіа.

Таким чином, урожай кукурудзи в 2020 році вперше за останні роки становитиме менше 30 млн тонн. У 2019 році врожай кукурудзи становив 35,88 млн тонн.

"Суттєве зниження врожаю української кукурудзи стало фактором формування світової ціни на цю культуру. У той же час, збиральні роботи в Україні по кукурудзі та сої ще не завершені. Тож остаточні висновки з обсягу врожаю кукурудзи в Україні можна буде зробити після завершення збиральних робіт", - йдеться у повідомленні.

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