"Энергоатом" отреагировал на возможное обязательство продавать дешевую электроэнергию "ГарПоку" в 2021 году

В "Энергоатоме" появились опасения, что правительство может продолжить специальную обязанность компании продавать 50% электроэнергии по 1-15 копеек за кВт/ч "Гарантированному покупателю".

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на письмо и.о. президента компании Петра Котина к премьер-министру Денису Шмыгалю.

В НАК "Энергоатом" есть опасения относительно продолжения возложенных специальных обязанностей (ПСО) на 2021 год. Это обяжет компанию продавать 50% своей электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" ("Гарпок") по цене 1-15 копеек за кВт/ч.

В "Энергоатоме" утверждают, что такой вариант ПСО нарушает украинское законодательство и указ президента Владимира Зеленского №405 "О стабилизации ситуации в энергетической отрасли и развития ядерной энергетики".

По мнению компании, продолжение ПСО такого формата в 2021 году приведет к финансовому дефициту в 18-23 миллиардов гривень и увеличит долг "Энергоатома" перед подрядчиками до 25 миллиардов.

Также "Энергоатом" не сможет выполнить международные обязательства перед Bank of America, Westonghouse (поставка ядерного топлива) и Holtec International (работы с хранилищами ядерного топлива в Чернобыльской зоне).

Другими последствиями в компании называют сорванное финансирование ЕБРР и Европейского союза атомной энергии по программе повышения безопасности энергоблоков на атомных электростанциях, увеличение тенизации и срыв инвестиционных программ "Энергоатома".

Как возможное решение Котин предлагает отказаться от ПСО на 2021 год и позволить продавать всю электроэнергию по рыночным ценам, что может обеспечить около 35 млрд грн поступлений в бюджет.

Другой предложенный решение - поднять фиксированную стоимость электроэнергии для "ГарПока" до 35 копеек за кВт/ч, что является, как отмечает Котин, на 40% меньше себестоимости.

Напомним:

Ранее в "Энергоатоме" заявили о возможных протесты на фоне финансовых проблем в компании. Причиной называют обязательство продавать электроэнергию по заниженным ценам.

НАЭК "Энергоатом" за полгода 2020 потерял около 10 миллиардов гривень, из которых 6,6 миллиарда - долги ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную "Энергоатомом" электроэнергию.