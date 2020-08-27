За пів року "Енергоатом" втратив 10 мільярдів

НАЕК "Енергоатом" за пів року 2020 року втратило близько 10 мільярдів гривень, з яких 6,6 мільярдів - борги ДП "Гарантований покупець" за поставлену "Енергоатомом" електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатом".

Ще 292 млн грн – заборгованість НЕК "Укренерго" та 662 млн грн – сума короткострокових кредитів, які компанія була вимушена брати, щоб закривати найкритичніші платежі.

Як заявив очільник Енергоатома Петро Котін компанія стикнулася з адміністративними обмеженнями, які не давали можливості виробляти додаткову електроенергію навіть при зростанні попиту на неї. Окрім цього новий баланс зменшив вирабництво електроенергії на АЕС на 12%

"Новим Прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2020 рік від 28 квітня поточного року для Енергоатома було передбачено рекордно низьке виробництво електроенергії – 73,7 млрд кВт-год.

Це призвело до штучних балансових обмежень, відключення енергоблоків від енергомережі та роботи на зниженій потужності", – наголосив т. в. о. президента Енергоатома Котін.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів змінив формулу для визначення нижнього рівня продажу ресурсу НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" на ринкових сегментах, дозволивши використовувати при розрахунках не повну, а виробничу собівартість.

Як заявив депутат "Слуги народу" Сергій Нагорняк, Міністерство енергетики під час доопрацювання постанови уряду щодо дозволу "Енергоатому" продавати електроенергію за двосторонніми договорами додало пункт, який змінює суть постанови і грає на руку конкурентам.

Нагорняк зазначає, що у доопрацьованій редакції додався пункт № 9 з новою формулою, за якою "НАЕК "Енергоатом" буде змушений виходити на вільний ринок електроенергії із пропозицією ціни, що значно вища ніж середня по ринку, а отже не зможе реалізувати цю продукцію.

За його словами шукати "замовників службового підроблення" треба серед інших учасників ринку, для яких вигідно виведення з вільного ринку електричної енергії "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго". Згодом у Міненергетики відповіли депутату.