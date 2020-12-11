ВСУ получит наибольшее за 7 лет количество топлива благодаря низким мировым ценам на нефть

Минобороны закупило 0,23 миллиона тонн горючего для нужд Вооруженных сил Украины, что является рекордом последних семи лет.

Об этом сообщает Минобороны.

По итогам 2020 Минобороны заключило договоров на закупку 0,23 млн тонн горючего для нужд ВСУ. "Результата удалось достичь без увеличения соответствующих бюджетных ассигнований", - отмечают в ведомстве.

В Минобороны говорят, что благодаря изменениям подходов к закупкам ведомство смогло эффективно использовать снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, объемы закупок увеличили на четверть.

"Дополнительные объемы горючего направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных Сил Украины по соответствующим направлениям", - сообщает Минобороны.

Напомним:

10 декабря нефть Brent впервые с начала пандемии достигла отметки в 50 долларов за баррель.

По прогнозам Всемирного банка в 2020 году цена за баррель установится на уровне $ 41, в 2021 может подняться до $ 44.

Мировые цены на нефть начали снижаться в начале 2020 года, тогда стоимость эталонной марки Brent составила чуть менее 70 долларов за баррель.

Экономическая правда