Нафта вперше з березня сягнула позначки у 50 доларів

10 грудня нафта Brent вперше з початку пандемії сягнула позначки у 50 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту зросла 10 грудня на 4% і встановилась на рівні понад 50 доларів за барель, одна з причин - чергова хвиля надії інвесторів на швидке відновлення економіки у зв’язку з початком вакцинації від COVID-19.

Так, Британія цього тижня здійснила перші вакцинації, а США можуть розпочати процес вже цих вихідних. Канада надала дозвіл на використання вакцину та з наступного тижня має намір розпочати вакцинацію.

Brent збільшилась у ціні на 2,05 долара (+4,2%) до 50,91 долара за барель, а нафта WTI зросла на 2,03 долара (+4,5%) та має ціну у 47,55 долара.

Пов’язано це також із тим, що значний попит на нафту сконцентровано у північній Америці, де і мають розпочати вакцинацію незабаром. Ці фактори також переважили інформацію про значні запаси нафти в американських сховищах, через яку експерти очікували, навпаки, падіння у ціні.

Економічна правда