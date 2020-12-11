Суд своим решением временно остановил работу харьковского "коксохима"
Харьковский окружной админсуд частично удовлетворил иск Госэкоинспекции и постановил временно остановить деятельность коксового завод "Новомет".
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция.
"Новомет" занимается производством кокса и каменноугольной смолы.
В сентябре во время проверки экоинспекция зафиксировала на заводе выбросы опасных веществ - аммиака, фенола и сероводорода, а также превышение предельно допустимых концентраций формальдегида и оксида углерода были обнаружены в одной из контрольных точек Харькова.
"Восстановить работу этот субъект хозяйствования сможет только после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - комментирует решение председатель Госэкоинспекции Андрей Рисованный.
Напомним:
В сентябре Государственная экологическая инспекция по результатам проверки Харьковского коксового завода "НОВОМЕТ" оштрафовало предприятие на 272 гривны за нарушения в сфере охраны атмосферы и готовит иск о полной остановке завода.
Экономическая правда
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