Суд своим решением временно остановил работу харьковского "коксохима"

Харьковский окружной админсуд частично удовлетворил иск Госэкоинспекции и постановил временно остановить деятельность коксового завод "Новомет".

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция.

"Новомет" занимается производством кокса и каменноугольной смолы.

В сентябре во время проверки экоинспекция зафиксировала на заводе выбросы опасных веществ - аммиака, фенола и сероводорода, а также превышение предельно допустимых концентраций формальдегида и оксида углерода были обнаружены в одной из контрольных точек Харькова.

"Восстановить работу этот субъект хозяйствования сможет только после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - комментирует решение председатель Госэкоинспекции Андрей Рисованный.

Напомним:

В сентябре Государственная экологическая инспекция по результатам проверки Харьковского коксового завода "НОВОМЕТ" оштрафовало предприятие на 272 гривны за нарушения в сфере охраны атмосферы и готовит иск о полной остановке завода.

Экономическая правда