Екоінспекція звернулась до суду щодо зупинки харківського "коксохіму"
Державна екологічна інспекція звернулась до Харківського окружного адмінсуду з позовом щодо зупинки діяльності ТОВ "Коксовий завод "Новомет".
Про це повідомив голова відомства Андрій Мальований у Facebook.
Він заявив, що екоінспекція при перевірці "коксохіму" зафіксувала викиди небезпечних речовин - аміаку, фенолу та сірководню. Перевищення гранично допустимих концентрацій формальдегіду та оксиду вуглецю були виявлені в одній із контрольних точок міста – на розі вулиці Кибальчича та Карачівського шосе.
"Нараховані збитки від роботи підприємства становлять 3,6 мільйона гривень. Моя думка – це катастрофічно мало, однак це та сума, яка розраховується, якщо діяти згідно із діючим законодавством.
Крім того, викиди, які здійснюються підприємством вночі, так і не виходить обрахувати, адже інспектори не можуть перевіряти підприємства в цей час доби", - повідомляє Мальований.
Голова відомства заявивив, що "Новомет" не буде працювати доти, доки не почне дотримуватись природоохоронного законодавства.
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