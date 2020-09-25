Екоінспекція звернулась до суду щодо зупинки харківського "коксохіму" 

Державна екологічна інспекція звернулась до Харківського окружного адмінсуду з позовом щодо зупинки діяльності ТОВ "Коксовий завод "Новомет".

Про це повідомив голова відомства Андрій Мальований у Facebook.

Він заявив, що екоінспекція при перевірці "коксохіму" зафіксувала викиди небезпечних речовин - аміаку, фенолу та сірководню. Перевищення гранично допустимих концентрацій формальдегіду та оксиду вуглецю були виявлені в одній із контрольних точок міста – на розі вулиці Кибальчича та Карачівського шосе.

"Нараховані збитки від роботи підприємства становлять 3,6 мільйона гривень. Моя думка – це катастрофічно мало, однак це та сума, яка розраховується, якщо діяти згідно із діючим законодавством.

Крім того, викиди, які здійснюються підприємством вночі, так і не виходить обрахувати, адже інспектори не можуть перевіряти підприємства в цей час доби", - повідомляє Мальований.

Голова відомства заявивив, що "Новомет" не буде працювати доти, доки не почне дотримуватись природоохоронного законодавства.