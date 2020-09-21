Держекоінспекція оштрафувала харківський "коксохім" на 272 гривні, але буде наполягати на повному закритті

Державна екологічна інспекція за наслідками перевірки Харківського коксового заводу "НОВОМЕТ" оштрафувало підприємство на 272 гривні за порушення у сфері охорони атмосфери та готує позов про повну зупинку заводу.

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований у Facebook.

"272 гривні адміністративного штрафу – не єдине покарання посадовців ТОВ "Харківський коксовий завод "НОВОМЕТ" за порушення у сфері охорони атмосферного повітря

...Це дійсно замалий штраф, але, на жаль, санкція статті 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає саме такі мізерні штрафи за здійснення суб’єктами господарської діяльності викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу", - пояснює Мальований.

Керівник Держекоінспекції зазначив, що за порушення передбачено не тільки адміністративну відповідальність для посадових осіб підприємства, а ще й нарахування відповідних збитків.

"Наразі Державною екологічною інспекцією у Харківській області здійснюються усі необхідні розрахунки для нарахування збитків, заподіяних державі внаслідок здійснення господарської діяльності заводу

Розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, безперечно буде суттєвим. Очікуємо на остаточні розрахунки 22 вересня.

Також нагадую, що Держекоінспекцією готуються документи для подання позову про повне припинення діяльності підприємства", - резюмує Мальований.





