Гетманцев об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов: Печаль

Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев прокомментировал принятие решения об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов фразами "печаль" и "последний акт балета РРО 2020 отыгран".

Об этом он написал в Telegram.

"Ну что же ... последний акт балета РРО 2020 отыгран. Решение принято. Печаль", - отметил нардеп.

Напомним:

1 декабря Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Ранее Верховная Рада не приняла законопроект Даниила Гетманцева №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

4 ноября Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФОПов.

После этого Гетманцев поблагодарил коллег-нардепов за проваленое голосование за законопроект об отсрочке фискализации на 1 год.

С 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предполагалось, что с 1 января 2021 использовании РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Экономическая правда