Курс валют на 1 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки

1 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,54 - 28,56 гривни;

Евро - 34,19 - 34,21 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,39 - 28,60 гривни. Евро покупают по 33,76 гривни, продают по 34,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,45 - 28,53 гривни, евро - 33,90 - 34,00 гривни.

Напоминаем:

30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,49 - 28,51 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 28,50 гривни.

Экономическая правда