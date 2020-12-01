Курс валют на 1 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки
1 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,54 - 28,56 гривни;
Евро - 34,19 - 34,21 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,39 - 28,60 гривни. Евро покупают по 33,76 гривни, продают по 34,19 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,45 - 28,53 гривни, евро - 33,90 - 34,00 гривни.
Напоминаем:
30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,49 - 28,51 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 28,50 гривни.
Экономическая правда
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