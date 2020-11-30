НБУ определил курс гривни на первый день зимы
Понедельник, 30 ноября 2020, 19:35
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 28,50 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 34,15 грн (на 30 ноября - 33,96 гривни).
Напоминаем:
30 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,48 - 28,50 гривни.
30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,49 - 28,51 гривни.
Экономическая правда
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