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НБУ определил курс гривни на первый день зимы

Понедельник, 30 ноября 2020, 19:35
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 28,50 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 34,15 грн (на 30 ноября - 33,96 гривни).

Напоминаем:

30 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,48 - 28,50 гривни.

30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,49 - 28,51 гривни.

Экономическая правда

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