Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,49 - 28,51 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,49 - 28,51 гривни;

Евро - 34,17 - 34,19 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,39 - 28,60 гривни. Евро покупают по 33,68 гривни, продают по 34,11 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,46 - 28,51 гривни, евро - 33,87 - 33,99 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 30 ноября на уровне 28,47 гривни.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,96 грн (на 27 ноября - 33,85 гривни).

30 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,48 - 28,50 гривни.

27 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривни.

27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,54 гривни.

Экономическая правда