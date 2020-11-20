Експерти пояснили, чому та наскільки не виконується план видатків Держказначейства

За січень-жовтень захищені видатки профінансували на 94%, незахищені - лише на 60%. Та говорити про повне припинення останніх підстав немає.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління КШЕ.

У Центрі пояснили, що видатки Держказначейства поділяються на захищені та незахищені.

До захищених відносяться оплата праці, соцзабезпечення, обслуговування держборгу, комунальні послуги, міжбюджетні трансферти тощо.

Незахищені видатки складають переважно з капвидатків, себто коштів на будівництво та ремонти.

Падіння фінансування видатків у листопаді експерти пояснили "відсутністю співпраці з міжнародними партнерами та складнощами залучення боргу на внутрішньому ринку".

Так, у Мінфіну немає можливості здійснювати всі видатки і уряд мусить фінансувати передусім головні. Проте, наголошують у Центрі, говорити про повне припинення незахищених видатків підстав не має.

Повідомляється, що за січень-жовтень 2020 року захищені видатки було профінансовано на 6% менше за план. Недовиконання становить 34,5 млрд грн.

Дані цифри не включають обслуговування держборгу й міжбюджетні зобов’язання, які виконуються на високому рівні. Ці видатки профінансовано найкраще, а саме на 99% від плану на цей період.

Незахищені видатки мають значно гірше виконання плану - їх було профінансовано на 58 млрд грн (або на 40,2%) менше.

Щодо листопада, то за 15 днів місяця ДКСУ профінансувала видатки на 58 млрд грн за загальним фондом держбюджету (при плані на весь місяць - 105,5 млрд грн).

Захищених видатків профінансовано на 35 млрд (при плані на місяць - 58,8 млрд грн), незахищених - на 7,3 млрд грн (при плані на місяць 16,4 млрд грн).

Так само погано фінансуються і видатки спеціального фонду держбюджету (на нього припадає більша частка капітальних видатків). За першу половину листопада профінансовано лише 5 млрд грн видатків спецфонду.

Недовиконання плану з початку року складає вже близько 30 млрд грн, або близько 30% від річного плану.

Економічна правда