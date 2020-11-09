Курс гривни приближается к 28 за доллар

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 ноября на уровне 28,11 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро усилился и установился на уровне 33,39 грн (на 9 ноября - 33,42 гривни).

Напоминаем:

9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,15 гривни.

9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,1 - 28,12 гривни.

Экономическая правда