Гривня на закрытии межбанка укрепилась

6 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,15 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,12 - 28,15 гривни;

Евро - 33,33 - 33,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,08 - 28,35 гривни. Евро покупают по 33,09 гривни, продают по 33,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,26 - 28,34 гривни, евро - 33,30 - 33,40 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 6 ноября на уровне 28,36 гривни.

6 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,20 - 28,22 гривни.

Экономическая правда