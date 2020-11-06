Гривня на закрытии межбанка укрепилась
6 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,15 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,12 - 28,15 гривни;
Евро - 33,33 - 33,37 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,08 - 28,35 гривни. Евро покупают по 33,09 гривни, продают по 33,50 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,26 - 28,34 гривни, евро - 33,30 - 33,40 гривни.
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 6 ноября на уровне 28,36 гривни.
6 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.
5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,20 - 28,22 гривни.
Экономическая правда
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