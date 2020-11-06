Бизнес собрал исков к государству на 580 миллионов через зеленый тариф

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Из-за долгов за предоставленную электроэнергию значительное количество инвесторов в возобновляемую энергетику подало иски к государственному трейдеру "Гарантированный покупатель". Их сумма составляет почти 600 миллионов гривен.

Об этом сообщает издание Liga.net.

Общая сумма долга государства перед "зеленым" бизнесом составляет более 24 миллиардов гривен, тогда как общая сумма иска - 584 миллионов гривен, то есть 2,4% госдолга.

По оценкам издания по состоянию на конец октября в реестре судебных решений насчитывалось 50 исков от 43 компаний. Это количество может возрасти до 140 компаний-участников Украинской ассоциации возобновляемой энергии.

Все иски - к государственному трейдеру "Гарантированный покупатель" (ГП), который является единственным оператором по продаже электроэнергии из возобновляемых источников. Его цель - скупать и продавать всю зеленую электроэнергию.

Дело в том, что "зеленые" тарифы привязаны к курсу евро и значительно выше тарифов электроэнергии других производителей. Разницу в тарифах ГП компенсирует перепродажей дешевой атомной и гидроэлектроэнергии по рыночным ценам и денежными компенсациями "Укрэнерго".

Однако из-за увеличения объемов альтернативной электроэнергии ГП не может "стягивать" разницу в тарифах из-за недостатка средств. По прогнозам Минэнерго, в этом году зеленой энергетики будет произведено на 52 миллиардов гривен, из которых ГП сможет выплатить лишь 33,2 миллиарда.

Наибольшую сумму иска имеют две компании Юрия Косюка - 139,7 миллиона гривен. Столичные предприниматели Игорь Тынный и Юлия Левочкина судятся от 11 компаний одновременно на сумму 28 миллионов гривен.

Как отмечают в Liga.net, крупнейшие игроки рынка в суды не пошли. В комментарии изданию сотрудник ДТЭК ВИЭ (18% рынка "зеленой" энергии ") рассказал, что основные инвесторы не видят смысла судиться с ГП, ведь "с пустого кармана денег не возьмешь ".

Рынок также ожидает выполнения меморандума, подписанного в июле 2020 года. Он предусматривает выплату 9 миллиардов долга инвесторам в конце года, а также оплата 100% электроэнергии с августа.

Напомним:

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что обязательства компенсировать дефицит ГП "Гарантированный покупатель", которое оплачивает "зеленый" тариф производителям, повлекшее 93% (16,8 миллиарда гривен) убытков предприятия за 1 полугодие 2020 года.

Антикризисный энергетический штаб считает, что долги можно погасить благодаря выпуску ОВГЗ и траншам из госбюджета.

31 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658, которым, в частности, снизили "зеленый" тариф для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 го по 31 декабря 2019 солнечных станций более 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами мощность 2000 кВт - на 7,5%.