В "Укренерго" пояснили 18 мільярдів збитків за пів року

У НЕК "Укренерго" заявили, що ключовою причиною негативного фінансового результату компанії за 1 півріччя 2020 року у розмірі 18,03 млрд грн є витрати, які компанія змушена покривати у зв’язку з покладеними на неї спеціальними обов’язками (ПСО) на ринку електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зокрема, "Укренерго" зобов'язане компенсувати дефіцит ДП "Гарантований покупець", яке оплачує "зелений" тариф виробникам з ВДЕ. Фактичний тарифний дохід на оплату ПСО в січні-червні цього року склав 4,6 млрд грн.

Однак, фактичні витрати на виконання ПСО в цей період становили 21,43 млрд грн. Таким чином, близько 93% (16,8 млрд грн) в структурі збитку rомпанії за І півріччя 2020 року припадає саме на виконання спецобов’язків", - пояснили в "Укренерго".

Зазначається, що ще 1,56 млрд грн збитків за звітній період пов'язано з особливістю роботи балансуючого ринку.

"Ця сума буде компенсована внаслідок механізму врегулювання, передбаченого законодавством", - додали в компанії.

"Також на фінансовий показник І півріччя 2020 року вплинув ефект ринкової переоцінки основних фондів компанії, в результаті якої вартість активів значно збільшилася. У зв’язку з цим, змінилася сума амортизаційних відрахувань: якщо в тарифі Укренерго було закладено 362 млн грн, то фактичний показник склав 1,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у звітному періоді 2020 року чистий дохід Компанії збільшився в 7 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 25,3 млрд грн за рахунок складових ринку електроенергії.

"А саме: 51% (12,8 млрд грн) в структурі доходу становить дохід від операцій на балансуючому ринку, ще 18% (6,6 млрд грн) - дохід від спецобов’язків, яких не було в тарифі на передачу за перше півріччя 2019 року", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо:

Чистий збиток "Укренерго" за січень-червень 2020 року становив 18,03 млрд грн проти 1,765 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року, водночас чистий дохід підприємства зріс усемеро - до 25,3 млрд грн порівняно з першим півріччям 2019 року.

Економічна правда