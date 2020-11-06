Шмыгаль: Госаудитслужба начала аудит COVID-фонда

Госаудитслужба начала проверку Фонда борьбы с COVID-19, вся информация о потраченных средствах является абсолютно прозрачной и доступной.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, передает "Укринформ".

"Что касается средств, которые были потрачены из Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями: все эти цифры можно найти на сайте Министерства финансов в держбордах, которые постоянно обновляются. То есть, вся информация о Фонде является абсолютно прозрачной и открытой, обновляется в постоянном режиме, и каждый гражданин Украины может с ней ознакомиться ежедневно.

Никакой тайны, куда используются средства. Кроме того, начат аудит так называемого Коронавирусного фонда Государственной аудиторской службой Украины", - рассказал он.

По словам главы правительства, 10,4 млрд грн из Фонда направили на социальные программы - поддержку безработных, выплаты по больничным для медиков, выплаты семьям физических лиц - предпринимателей, которые остановили свою деятельность на время карантина. Также на 19 млрд грн профинансированы проекты по строительству инфраструктуры.

"Это было на самом деле общее решение удержать экономику Украины от пропасти, в которую она могла упасть весной. Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентного экономического мирового кризиса.

В то же время у нас есть четкие экономические исследования, указывающие, что вложения в инфраструктуру во время кризиса имеет очень высокий мультипликативный эффект с точки зрения создания рабочих мест, а также наполнения государственного бюджета. Государственные инвестиции необходимы для того, чтобы поддержать занятость и спрос на продукцию бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что по данным Укравтодора, "Большая стройка" помогла привлечь 38 тысяч работников и создать более 120 тысяч рабочих мест в смежных отраслях.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.