Новости 30 ноября: "Приватбанк" потерял главный офис, Зеленский отсрочит кассовые аппараты для ФЛП, bitcoin побил рекорд

О Приватбанке. Суд лишил "ПриватБанк" права собственности на здание главного офиса.

О кассовых аппаратах для ФЛП. Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об отсрочке до 1 января 2022 обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

О Кузнице на Рыбальском. "Завод Кузница на Рыбальском" вернул в государственный бюджет средства, которые Министерство финансов выплатило по долгам завода.

Об электронном аудите. Министерство финансов представило концепцию электронного аудита налогоплательщиков, введение которого должно состояться в три волны - последняя начнется в 2027 году.

О биткоине. После резкого падения на прошлой неделе стоимость биткоина поднялась до самого высокого уровня в истории - 19 808 долларов.

О помощи из COVID-фонда. Единовременная помощь в размере 8 тысяч гривень, предусмотренная президентским законопроектом о помощи бизнесу и гражданам, может касаться до 2 миллионов граждан, что будет предусматривать расходы в сумме около 15 млрд грн из COVID-фонда.

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4G в селах и на дорогах: когда и где ждать в первую очередь

Когда 4G будет доступен по всей Украине, какие автодороги покроют в первую очередь, сколько это будет стоить операторам, и как будут проверять покрытие. (укр)