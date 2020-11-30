Суд лишил "ПриватБанк" права собственности на здание главного офиса

Хозсуд Днепропетровской области лишил "Приватбанк" права собственности на одно из зданий "ОКЕАНМАШ", расположенного в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

В банке сообщают, что будут обжаловать решение Хозяйственного суда Днепропетровской области. Им суд поддержал иск ООО "ОКЕАНМАШ", что лишило "Приватбанк" права собственности на здание.

К обжалования решения в апелляционном суде права собственности принадлежать "Приватбанка".

Здание "Океанмаш" перешла в собственность банка как предмет ипотеки еще до национализации в августе 2016 года.

"Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу ПриватБанка, еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка к национализации", - комментируют решение в банке.

В пресс-центре уверяют, что ситуация на работу банка не повлияет, ведь сотрудники с марта работают дистанционно.

Напомним:

В 2017 году Генпрокуратура подозревала, что прежнее руководство Приватбанка в период рефинансирования НБУ придавало кредиты связанным между собой предприятиям на невыгодных условиях для банка, что привело к задолженности перед финучреждением на сумму более 372 780 000 гривен.

Одниз из этих предприятий было НП ООО "ОКЕАНМАШ".

В обеспечение исполнения обязательств перед ПриватБанком выступает ООО "Приватофис".

Учредителями "Приватофис" есть близкие к бизнесмену Игорю Коломойскому фирмы, с которыми "Приватбанк" заключил соглашение. Бенефициаром указано жителя Днепра Петра Клименко.

Экономическая правда