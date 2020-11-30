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Алгоритм достройки жилых комплексов "Аркады" покажут в течение двух недель

Понедельник, 30 ноября 2020, 15:07
 

В течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для инвесторов трех жилых комплексов банка "Аркада".

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время пресс-брифинга.

По словам Кличко, аудит строительства трех ЖК банка "Аркада" уже завершен. Речь идет о "Эврика", "патриотика" и "патриотика на озерах", аудит которых анонсировали в конце августа.

Результаты аудита сейчас находятся в МВД, СБУ и Нацбанка.

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Напомним:

26 августа мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК "Киевгорстрой" осуществить аудит жилых комплексов "Эврика", "патриотика" и "патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка "Аркада" с целью завершения строительства объектов.

Министерство внутренних дел совместно с Киевской городской государственной администрацией планирует разработать упрощенную систему ввода в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками.

Экономическая правда

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Аркада вклады

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