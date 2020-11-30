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ВАКС не отстранил детективов НАБУ по делу "Роттердам +"

Понедельник, 30 ноября 2020, 12:45
 

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила заявления адвокатов об отводе детективов НАБУ по делу "Роттердам +".

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

Отмечается, что решение обжалованию не подлежит. Полный текст с мотивами суда объявят 4 декабря 2020 в 15:30.

Напоминаем:

В августе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о его закрытии дела "Роттердам +".

В конце октября Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение этого дела.

В октябре НАБУ обращалось к Генпрокурору Ирине Венедиктовой о возобновлении дела, однако она жалобу не удовлетворила.

11 ноября Высший антикоррупционный суд не удовлетворил заявление об отводе прокурора Антикоррупционной прокуратуры по делу так называемой формулы "Роттердам +", с помощью которой формировалась цена на электроэнергию.

"Роттердам +" - методика определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, утвержденная в марте 2016 года. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Экономическая правда

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