Суд поновив справу "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд поновив розгляд справи щодо так званої формули "Роттердам+", за допомогою якої формувалася ціна на електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ нагадали, що справу "безпідставно закрив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відкинувши зібрані детективами докази".

Як повідомляє Центр протидії корупції, під час засідання Вищого антикорупційного суду зачитали протокол відеозапису інтерв’ю "Радіо Свобода" з колишнім головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитром Вовком 2015 року, яке, однак, не було опубліковане.

В інтерв’ю Вовк критикував компанію олігарха Ріната Ахметова "ДТЕК" за спробу монополізувати ринок і заявляв, що впровадження формули "Роттердам+" вигідне лише їй.

В інтерв’ю Вовк каже: "Для того, щоб обслуговувати кредити, вони намагаються шантажувати нас… щоб ми підвищили тариф для ТЕЦ… На нашу думку, обґрунтована вартість (тонни – ред.) вугілля — 800 грн. В балансі зараз розрахована ціна у 1100 грн, що, на нашу думку, є достатнім рівнем для рентабельності. Вони вимагають 1500 грн… Це означає, що вони змушують все населення України платити за свій кредитний портфель".

За словами Вовка, кожні 100 грн за тонну вугілля — це 2 млрд грн для "ДТЕК". Він зазначав, що це відобразиться на цінах як для підприємств, так і для громадян. "Ми вважаємо, що це необґрунтоване зростання (ціни – ред.), яке йде де-факто тільки одній компанії — "ДТЕК". І покриває їхній кредитний портфель".

На ще одному відео з того ж інтерв’ю Вовк на дошці детально пояснює, чому формула необґрунтована. Він каже. що "ДТЕК" хоче отримати додаткові 8-14 млрд грн виключно на обслуговування своїх боргів, а не на підвищення зарплат шахтарів, наприклад.

"Це означає, що оптова ринкова ціна на електроенергію має зрости на 30% зараз. На нашу думку, це неприпустимо велике зростання тарифів", — казав тоді Вовк.

Незважаючи на такі висловлювання, пізніше 2015 року Вовк від імені Нацкомісії змінив свою думку і затвердив новий порядок утворення ціни на електроенергію, яка передбачала внесення до неї витрат на перевезення вугілля, яких насправді не існувало.

Нагадуємо:

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилась задовольнити скаргу детективів Національного антикорупційного бюро і скасувати постанову про закриття справи Роттердам+.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

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