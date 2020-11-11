Суд не отвел прокурора САП по делу "Роттердам +"

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил заявление об отводе прокурора Антикоррупционной прокуратуры по делу так называемой формулы "Роттердам +", с помощью которой формировалась цена на электроэнергию.

Об этом сообщает Высший антикорсуд.

Так, в среду, 11 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил заявление детектива НАБУ об отводе прокурора САП Офиса Генпрокурора по делу "Роттердам +.

"Постановление отдельному обжалованию не подлежит. Оно вступает в законную силу с момента его провозглашения ", - говорится в сообщении.

Полный текст постановления будет объявлен 16 ноября 2020 в 16:30.

Напоминаем:

В августе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о его закрытии дела "Роттердам +".

В конце октября Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение этого дела.

В октябре НАБУ обращалось к Генпрокурору Ирине Венедиктовой о возобновлении дела, однако она жалобу не удовлетворила.

"Роттердам +" - методика определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, утвержденная в марте 2016 года. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Экономическая правда