"Укргазбанк" получил нового главу правления

Наблюдательный совет "Укргазбанка" 2 ноября 2020 года решил назначить Андрея Кравца главой правления банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Наблюдательный совет убежден, что назначение А.Кравца позволит обеспечить непрерывное продолжение успешной деятельности банка и будет способствовать дальнейшей консолидации позиций "Укргазбанка" как одного из лидеров украинского банковского сектора", - говорится в сообщении.

В банке добавили, что в течение последних 5 лет Андрей Кравец занимал должность первого заместителя главы правления "Укргазбанка" и выполнял обязанности главы правления с июля этого года.

"Господин Кравец продолжать выполнять обязанности главы правления банка до согласования его кандидатуры Национальным банком Украины", - пояснили в финучреждении.

Напомним:

В июле набсовет "Укргазбанка" прекратил полномочия главы правления Кирилла Шевченко, который стал главой НБУ, и.о. главы правления банка назначили Андрея Кравца.

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Экономическая правда