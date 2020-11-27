Пакет поддержки бизнеса Рада должна принять как можно быстрее – ОП

Верховная Рада должна как можно быстрее принять инициированный президентом Зеленским пакет законопроектов по поддержке предпринимателей в случае усиления карантинных мероприятий, чтобы правительство могло до конца года предоставить средства бизнесу.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает пресс-служба Офиса.

"Президент внес в парламент пакет законопроектов, касающийся поддержки бизнеса в случае, если будет введен локдаун. Объем этой поддержки до конца года, который планируется предоставить и ФОПам, и работникам ФОПов, и непосредственно самим предприятиям, составляет от 12 до 15 млрд гривен" - сказала Кузнецов.

По ее словам, это уже третий пакет помощи для предпринимателей с начала года. Весной она была направлена ​​на поддержку малого и среднего бизнеса, в частности через программу доступных кредитов "5-7-9%", по которой уже выдано займа на сумму 13,5 млрд грн.

Она также отметила, что в проектах законов, инициированных президентом, четко указаны суммы помощи, в том числе 8 тыс грн для ФОПов и каждого наемного работника. Предприятиям, чья деятельность запрещается на время карантина, будет компенсироваться уплата ЕСВ. А программа кредитования "5-7-9%" будет продолжена и расширена.

"Буду обращаться к депутатам, чтобы вместе обсудить, чтобы проголосовать этот законопроект, и из ковидного фонда успеть до конца года выдать этот пакет поддержки тому бизнесу, который пострадает в случае внедрения локдауна", - добавила Ковалив.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроекты об анонсированных мерах поддержки предпринимателей во время карантина.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в Раду в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Также президент заявил, что почти 4 млн украинцам, имеющих налоговый долг до 3,06 тыс грн, этот долг аннулируют.

Экономическая правда