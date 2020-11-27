Бюджет-2021: Несмотря на обещания, повышение расходов на Офис Зеленского оставили – нардеп

В обновленном бюджете-2021, который одобрил ко второму чтению Кабмин, сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но на Офис президента расходы увеличивают на 33%.

Об этом заявил нардеп от "Голоса", первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк, передает пресс-служба "Голоса".

"С ключевого - в бюджете сократили дефицит почти на 30 млрд гривен. Однако непонятно, как будут увеличивать поступления и почему сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но на Офис президента расходы увеличивают на 33%", - заявили в "Голосе".

"Правильно ли закладывать сокращение 4 миллиардов на Минобразования, почти 5 млрд на развитие регионов, почти на 2 миллиарда - на экономические министерства? И при этом увеличивать расходы на президента. Ведь несмотря на обещания и главы ОП, и министра финансов, в бюджете оставили повышение расходов на ОП на 33%", - подчеркнул Железняк.

Также, по его словам, в бюджете не совпадают некоторые цифры.

"Каким образом правительство хочет увеличить поступления в госбюджет почти на 21 млрд гривен? Не заложены ли там деньги, которых на самом деле никогда не будет? Как правительство любило закладывать в этом году поступления от большой приватизации или борьбы с теневым бизнесом", - добавил он.

Напомним:

Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

Сообщалось, что расходы на содержание Офиса президента в проект госбюджета на 2021 год к первому чтению увеличили почти на 40%, поскольку Министерство финансов увидел диспропорции в заработных платах.

После этого глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к руководству Минфина и Госуправления делами с просьбой проработать проект госбюджета-2021 для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Эономическая правда