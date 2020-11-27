Европейская Энергосообществе поддержала вывода "Укргаздобыча" на биржу

Секретариат Европейского Сообщества считает, что вывод "Укргазвыдобування" ("дочки" Нафтогаза") на биржу обеспечит равный доступ к ресурсу на рынке.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Секретариате Европейской Энергосообщества считают, что вывод газа "Укргазвыдобування" на биржу обеспечит равный доступ всех участников к ресурсу и может снизить его цену.

"В результате отмены ПСО" Укргаздобыча "потенциально располагает 6210000. Куб. М природного газа в год для прозрачной торговли с равными правами доступа для всех участников рынка, конкурирующих в сегменте поставок", - говорится в обнародованном Секретариатом документе вопросам проектирования рынке газа в Украине.

Хотя отмене специальных обязанностей (ПСО) было важным шагом на пути к либерализации рынка газа, монопольный доступ "Нафтогаза" к основной части газодобычи в Украине остается проблемой.

На Украинской энергетической биржи (УЭБ) "Укргазвыдобування" может выступать мощным маркет-мейкером рынка, формирует стабильные ценовые сигналы в Украине и поддерживает формирование реальных рыночных маржинальных цен.

Также, по мнению СЕЕ это усилит интеграционный процесс с европейскими газовыми рынками и создаст хорошо функционирующий газовый хаб в Украине.

Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз" отметил, что компания уже реализует на УЭБ газ трейдерам и увеличивает такие биржевые продажи, но готова продавать его, прежде всего, по предоплате или при наличии банковской гарантии.

По его словам, при других условиях биржевая торговля будет возможна при внесении изменений в Кодекс ГТС, ведь сейчас законодательно ответственность поставщика газа не ограничена.

Также Секретариат отметил необходимость изменения модели ПСО для теплокоммунэнерго путем внедрения специальных аукционов по примеру тех, которые существуют в рамках ПСО на рынке электроэнергии.

Напомним:

Ранее в.и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявил, что для повышения конкуренции на рынке газа необходимо обеспечить выход АО "Укргаздобыча" ("дочка" "Нафтогаза" - ред.) на биржу.

Общественный совет Нацкомиссии по тарифам предлагает Кабмину обязать два предприятия из структуры НАК "Нафтогаз" продавать газ для нужд населения на Украинской энергетической бирже.