Глава Минэнерго за то, чтобы "Нафтогаз" продавал газ на бирже

Вр.и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявил, что для повышения конкуренции на рынке газа необходимо обеспечить выход АО "Укргаздобыча" ("дочка" "Нафтогаза" - ред.) на биржу.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация на рынке газа является достаточно контролируемой, но для того, чтобы она оставалась такой и в дальнейшем, необходимо сделать те меры, о которых мы знали еще до открытия рынка газа для населения. Это, собственно, должно обеспечить продажу газа собственной добычи, "Укргаздобычи" на бирже", - отметил Бойко.

По его словам, такой шаг обеспечит равный доступ для всех участников рынка к отечественному ресурсц на конкурентных основаниях и в соответствии с прозрачным ценообразованием.

Бойко добавил, что еще одним шагом для повышения конкуренции на рынке газа, а соответственно, и снижения цены ресурса для потребителей, является открытие клиентских баз, которые имеют облгазы.

Вр.ио. министра отметил, что решение этих вопросов не полностью зависит от министерства.

"Не все лежит в плоскости министерства, поэтому мы будем пытаться через депутатов, через смежные органы власти добиваться реализации этой идеи", - сказал он.

Напомним:

Ранее Антимонопольный комитет заявил, что "Нафтогаз" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нафтогаза" признаков нарушения законодательства.

В Комитете считают, что устранению проблемных ситуаций способствовать, в частности, развитие биржевой торговли природным газом, который должен обеспечить возможности равного доступа к ресурсу природного газа.

Общественный совет Нацкомиссии по тарифам предлагает Кабмину обязать два предприятия из структуры НАК "Нафтогаз" продавать газ для нужд населения на Украинской энергетической бирже.