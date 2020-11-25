Общественный совет Нацкомиссии по тарифам хочет, чтобы "Нафтогаз" продавал газ на бирже

Общественный совет Нацкомиссии по тарифам предлагает Кабмину обязать два предприятия из структуры НАК "Нафтогаз" продавать газ для нужд населения на Украинской энергетической бирже.

Об этом сообщает Liga.net.

В письме к премьер-министру Денису Шмыгалю председатель совета Василий Котко отметил, что необходимо обеспечить прозрачный и конкурентный механизм продажи газа для населения поставщикам. "Таким общепризнанным механизмом на мировых рынках является биржа", - говорится в письме.

Так, общественный совет НКРЕКУ предлагает обязать Укргаздобычу и Черноморнефтегаз продавать газ для нужд населения на бирже.

По мнению совета, "Нафтогаз" имеет монопольное преимущество в продаже газа домохозяйствам как на конкурентном рынке, так и в качестве поставщика последней надежды (ПОН), ведь обладает 73% рынка газодобычи.

"Нафтогаз" декларирует продажу природного газа на биржевой площадке "Украинская энергетическая биржа", однако объемы этих продаж - мизерные, по сравнению с ресурсом, которым он владеет. Сейчас на розничном рынке сложилась ситуация, что говорит о ценовом демпинге "Нафтогаза", - комментирует председатель совета.

Со слов Котко, "Нафтогаз" продавал домохозяйствам газ по меньшей на 1,8 гривны цене, чем промышленности и на 80 копеек дешевле, чем потребителям за "поставкой последней надежды". Эту ситуацию, по его мнению, может исправить полный вывод госпредприятий на биржу.

Обращение общественного совета НКРЕКП адресовано также председателю Антимонопольного комитета Ольге Песчанской, председателю НКРЕКУ Валерию Тарасюку и главе комитета ВРУ по энергетике Андрей Герус.