Эффективность британской вакцины от COVID-19 под вопросом

Вакцина, разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca, могла получить высокие результаты эффективности из-за ненадлежащего проведения испытаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

Британская вакцина показала в среднем 70% эффективности на финальных испытаниях - максимальная достигала 90%. Так, максимальную эффективность показала часть людей, которая получила первую из двух прививок с меньшей дозировкой препарата.

Позже в компании признали, что меньшая дозировка была вызвана ошибкой в процессе производства.

Также впоследствии выяснилось, что группа людей, которая показала высокую эффективность состоит исключительно из людей младшего возраста. Этой информации в сообщении AstraZeneca и университета не было.

В Оксфорде заявили, что когда исследователи заметили использования меньшего дозирования, после обсуждений было решено продолжить испытания уже с двумя вариациями.

"Методы определения концентрация сейчас определены и мы можем обеспечить дистрибуцию одинаковых доз инъекции", - прокомментировали в университете.

Аналитик Bloomberg Сэм Фазели считает, что разница в эффективности скорее всего была вызвана именно разницей в демографии выборки для испытания. "В любом случае, настоящая эффективность вакцины пока остается неизвестной", - подытожил он.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что вакцина, разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca показала эффективность в 90% во время финальных испытаний при условии меньшего дозирования.

Экономическая правда