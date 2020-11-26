Стоимость Bitcoin резко упала на 13% и достигла минимума за последние 10 дней

Самая популярная криптвалюта мира - Bitcoin - после постепенного роста резко обвалилась на 13% в четверг - до самого низкого уровня с 16 ноября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что в среду биткоин достиг трехлетнего максимума в 19 521 доллар, а в четверг резко упал примерно на 2600 долларов и медленно пошел вверх.

Биткоин резко обвалился после того, как гендиректор калифорнийского обменника цифровых валют Coinbase Брайан Армстронг написал в Twitter, что его беспокоят слухи о том, что США рассматривает новые правила регулирования криптовалюта, которые могут подорвать анонимность операций.

Причиной падения, кроме опасений по регулированию, называют также вывод прибыли.

После биткоина обвалились и другие популярные криптовалюты: Ethereum упала на 13%, XRP - на 20%. Обе валюты в начале этой недели достигли многолетних максимумов.

Напомним:

Курс биткоина во вторник, 24 ноября, на торгах впервые с 2017 года достиг отметки в 19 тысяч долларов, только в ноябре биткоин подорожал почти на 40%, а в целом с начала года - на 160%.

Ранее стоимость самой популярной криптовалюты - Bitcoin - достигла своего максимума в 2020 году, превысив отметку в 18 тысяч долларов.

С начала 2020 года Bitcoin подорожал более чем в два раза - с 7300 до 15 600 долларов. Наиболее стремительно курс главной криптовалюты начал расти в начале осени. С сентября по ноябрь он вырос на 55% и сегодня колеблется в пределах 15,3-15,6 тыс. долларов за одну виртуальную монету.

В декабря 2017 года один Bitcoin покупали за 19,9 тыс. долларов. Это был исторический максимум.

О том, что курс Bitcoin может начать существенно расти, криптовалютные аналитики начали говорить еще весной. 11 мая в сети Blockchain состоялся третий за всю историю так называемый халвинг Bitcoin (от англ. Halving - уполовинивание). Это уменьшение вдвое вознаграждения майнерам за додачу ними нового блока в Blockchain.

На практике уменьшение вознаграждения означает уменьшение в два раза темпов добычи криптовалюты. Сегодня добыто 18,5 млн Bitcoin с 21 млн возможных. То есть, чем медленнее добывают новые виртуальные монеты, тем большую ценность приобретают уже существующие в обращении.

На повышение стоимости Bitcoin также повлияли прогнозы относительно политической и экономической нестабильности в 2020-2021 годах на фоне пандемии коронавируса. Это и отрицательные ставки доходности по долговым инструментам многих развитых стран мира, рост мирового долга, замедление производства и другие.

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Экономическая правда