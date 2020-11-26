В октябре госдолг вырос и в гривневом, и в долларовом эквивалентах

В течение октября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 22,52 млрд грн, в долларовом - на 0,38 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Минфина.

Отмечается, что на 31 октября 2020 года государственный и гарантированный государством долг составлял 2 368,18 млрд грн или 83,27 млрд долларов.

В том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 450,27 млрд грн (61,24% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 51 млрд долл .; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 917,92 млрд грн (38,76%) или 32,28 млрд долл.

При этом, государственный долг Украины составлял 2 086,89 млрд грн (88,12% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 73,38 млрд долл.

Государственный внешний долг составлял 1 193,16 млрд грн (50,38% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 41,96 млрд долл.

Государственный внутренний долг - 893,73 млрд грн (37,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 31,43 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 281,30 млрд грн (11,88%) или 9,89 млрддолл, в том числе: гарантированный государством внешний долг - 257,11 млрд грн (10,86%) или 9,04 млрд долл; гарантированный государством внутренний долг - 24,19 млрд грн (1,02%) или 0,85 млрд долл.

Напомним:

В сентябре государственный и гарантированный долг Украины вырос на 4,6 миллиарда гривень, тогда как в долларовом эквиваленте уменьшился на 2,3 миллиарда.

В августе госдолг уменьшился на 16,9 миллиардов гривен, однако вырос на 0,05 миллиардов в долларовом эквиваленте.

Экономическая правда