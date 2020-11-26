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Заседание суда по апелляции по национализации Приватбанка перенесли на декабрь

Четверг, 26 ноября 2020, 12:05
 

Шестой апелляционный админсуд Киева перенес заседание по апелляции на решение Окружного админсуда, который признал национализацию Приватбанка незаконной, с 26 ноября на 15 декабря.

Об этом ЭП сообщили юристы Приватбанка.

Причины этого решения пока неизвестны.

Напоминаем:

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

27 мая 2019 года Приватбанк подал апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

Как сообщало ZN.UA, ОАСК считает решение НБУ о национализации банка незаконным, так как отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации ненадлежащим образом оформлен.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Читайте также: Как Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов

Ключевые судебные дела по Приватбанку

Ярослав Винокуров, ЭП

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Приватбанк суд

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