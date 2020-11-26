Заседание суда по апелляции по национализации Приватбанка перенесли на декабрь
Шестой апелляционный админсуд Киева перенес заседание по апелляции на решение Окружного админсуда, который признал национализацию Приватбанка незаконной, с 26 ноября на 15 декабря.
Об этом ЭП сообщили юристы Приватбанка.
Причины этого решения пока неизвестны.
Напоминаем:
18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.
27 мая 2019 года Приватбанк подал апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.
Как сообщало ZN.UA, ОАСК считает решение НБУ о национализации банка незаконным, так как отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации ненадлежащим образом оформлен.
В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.
В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
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Ключевые судебные дела по Приватбанку
Ярослав Винокуров, ЭП
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