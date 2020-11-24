Рыночная стоимость Tesla впервые пересекла отметку в 500 миллиардов долларов

Акции производителя электромобилей Tesla продолжают стремительно расти на фоне новостей о будущем присоединении компании к индексу S&P - во вторник рыночная стоимость Tesla впервые пересекла отметку в 500 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что акции Tesla в этом году выросли почти на 550% - рост акций помог основателю компании Илону Маску добавить к своему собственному капиталу 100,3 млрд долларов и обогнать Билла Гейтса в рейтинге богачей, став вторым самым богатым человеком мира.

"Акции Tesla выросли на 4,1% на бирже в Нью-Йорке в начале торгов, достигнув рекордно высоких показателей в 543,17 долларов за акцию и увеличив ее рыночную капитализацию до более 506 млрд долларов", - пишет агентство.

"Tesla должна присоединиться к индексу S&P 500 21 декабря. Goldman Sachs Group Inc. заявляет, что присоединение Tesla может вызвать спрос на 8 млрд долларов из фондов взаимных инвестиций с большой капитализацией.

Акции производителей электромобилей и других связанных компаний по всему миру также с удовольствием покупают с оптимизмом, что в автомобильном секторе в ближайшие десятилетия будут доминировать электромобили. Это в сочетании с высокими оценками Tesla подталкивает инвесторов к менее известным именам, которые могут получить выгоду от возможностей роста сектора", - отмечают аналитики Bloomberg.

Напомним:

Основатель Tesla Илон Маск обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богачей и стал вторым самым богатым человеком в мире.

Состояние Маска оценивают в 127,9 млрд долларов - в этом году бизнесмен увеличил свой капитал на 100,3 миллиарда долларов - это самый большой показатель среди 500 самых богатых людей мира. При этом, в январе 2020 года он занимал 35 место в рейтинге богачей.

Экономическая правда