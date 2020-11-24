Новости 24 ноября: ФЛП раздадут по 8 тысяч, украинцам аннулируют долги, на новогодние праздники хотят локдаун

О 8 тысячах для ФЛП. В Раду в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

В частности, физлица-предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

О проблемах с бюджетом. Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов - остановка означает, что государство отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов (ремонт, реконструкция, строительство и другие).

О локдауне на праздники. Министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Об аннулировании налоговых долгов. Президент Владимир Зеленский заявил, что почти 4 млн украинцам, имеющих налоговый долг до 3 тыс грн, этот долг аннулируют.

О Министерстве энергетики. В ближайшие несколько недель новым руководителем Мниенерго может стать нынешний глава ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, а Юрий Бойко, временно исполняющий обязанности министра после увольнения Ольги Буславец, может вернуться на должность заместителя министра.

О биткоине. Курс биткоина впервые с 2017 года достиг отметки в 19 тысяч долларов, только в ноябре биткоин подорожал почти на 40%, а в целом с начала года - на 160%.

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