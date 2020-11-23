Гривня на закрытии межбанка ослабла
23 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,35 - 28,37 гривни;
Евро - 33,64 - 33,66 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,28 - 28,48 гривни. Евро покупают по 33,36 гривни, продают по 33,74 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,37 - 28,41 гривни, евро - 33,45 - 33,59 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 23 ноября на уровне 28,36 гривни.
Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,63 грн (на 20 ноября - 33,44 гривни).
23 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривни.
20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
20 ноября котировки гривни к доллару на закрытие межбанке установились на уровне 28,31 - 28,33 гривни.
Экономическая правда
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