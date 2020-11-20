Гривня устроила "качели" на валютных торгах
Пятница, 20 ноября 2020, 17:00
20 ноября котировки гривни к доллару на закрытие межбанке установились на уровне 28,31 - 28,33 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,31 - 28,33 гривни;
Евро - 33,60 - 33,62 гривни.
Отметим, что в течение дня котировки гривни к доллару достигали значений 28,37 - 28,39.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 20 ноября на уровне 28,26 гривни.
20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
Экономическая правда
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