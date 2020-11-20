Гривня устроила "качели" на валютных торгах

20 ноября котировки гривни к доллару на закрытие межбанке установились на уровне 28,31 - 28,33 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,31 - 28,33 гривни;

Евро - 33,60 - 33,62 гривни.

Отметим, что в течение дня котировки гривни к доллару достигали значений 28,37 - 28,39.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 20 ноября на уровне 28,26 гривни.

20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

Экономическая правда