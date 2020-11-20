Курс валют на 20 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,34 - 28,36 гривни;
Евро - 33,64 - 33,66 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 - 28,51 гривни. Евро покупают по 33,28 гривни, продают по 33,71 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,44 гривни, евро - 33,38 - 33,56 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 20 ноября на уровне 28,26 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару и установил его на 19 ноября на уровне 28,13 гривни.
19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.
19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.
Экономическая правда
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