Курс валют на 20 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,34 - 28,36 гривни;

Евро - 33,64 - 33,66 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 - 28,51 гривни. Евро покупают по 33,28 гривни, продают по 33,71 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,44 гривни, евро - 33,38 - 33,56 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 20 ноября на уровне 28,26 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару и установил его на 19 ноября на уровне 28,13 гривни.

19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни.

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

Экономическая правда