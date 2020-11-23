Курс валют на 23 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

23 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,31 - 28,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,34 - 28,36 гривни;

Евро - 33,62 - 33,65 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,26 - 28,47 гривни. Евро покупают по 33,31 гривни, продают по 33,72 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,40 гривни, евро - 33,43 - 33,54 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 23 ноября на уровне 28,36 гривни.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,63 грн (на 20 ноября - 33,44 гривни).

20 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

20 ноября котировки гривни к доллару на закрытие межбанке установились на уровне 28,31 - 28,33 гривни.

Экономическая правда