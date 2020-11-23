В Украине фиксируют самый низкий за 5 лет урожай кукурузы

По состоянию на 19 ноября аграрии собрали 24,5 миллиона тонн кукурузы с площади 4,7 миллиона га, что является самым низким показателем с 2016 года.

О пишет agronews.ua.

В целом аграрии планируют собрать кукурузы с 5,451 млн га. При нынешнем уровне урожайности аграрии могут еще собрать около 4 млн тонн кукурузы, пишет медиа.

Таким образом, урожай кукурузы в 2020 году впервые за последние годы составит менее 30 млн тонн. В 2019 году урожай кукурузы составил 35,88 млн тонн.

"Существенное снижение урожая украинской кукурузы стало фактором формирования мировой цены на эту культуру. В то же время, уборочные работы в Украине по кукурузе и сое еще не завершены. Поэтому окончательные выводы по объему урожая кукурузы в Украине можно будет сделать после завершения уборочных работ", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Посол Египта Айман Ельгаммаль выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна.

Ряд депутатов из фракции "Слуг народа" зарегистрировал законопроект, которым предлагается установить государственное регулирование цен на зерновые культуры.